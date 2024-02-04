Умер отец полузащитника «Ливерпуля» Конора Брэдли

Джо Брэдли, отец 20-летнего защитника «Ливерпуля» и сборной Северной Ирландии Конора Брэдли, умер после продолжительной болезни на 59-м году жизни. Пресс-служба «Ливерпуля» выразила соболезнования семье футболиста.

«Мысли всех в клубе вместе с Конором и его семьёй в это очень трудное и печальное время. От имени Коннора футбольный клуб «Ливерпуль» настоятельно призывает полностью уважать частную жизнь семьи», — говорится в сообщении.

Конор Брэдли — воспитанник «Сент-Патрика», «Данганнон Свифтс» и «Ливерпуля». В сентябре 2021 года в поединке Кубка английской лиги против «Норвич Сити» футболист дебютировал за основной состав последних. В декабре в поединке против итальянского «Милана» Конор дебютировал в Лиге чемпионов.

Летом 2022 года для получения игровой практики Брэдли на правах аренды перешел в «Болтон Уондерерс». В июле в матче против «Ипсвич Таун» впервые сыграл в Первой лиге Англии, а в августе в поединке против «Моркама» Конор забил свой первый гол за «Болтон Уондерерс. В сезоне-2022/2023 был признан игроком года в «Болтоне».

По окончании аренды игрок вернулся в «Ливерпуль». В январе текущего года в матче против «Борнмута» (4:0) Брэдли дебютировал в английской Премьер-лиге, отдав один голевой пас. 31 января в своей второй игре в Премьер-лиге в матче против «Челси» (4:1) забил свой первый мяч за «Ливерпуль», сделал две голевые передачи и был признан лучшим игроком матча.

В мае 2021 года в возрасте 17 лет в товарищеском матче против сборной Мальты Брэдли дебютировал за сборную Северной Ирландии.