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«Монако» c Головиным и «Гавр» с Кузяевым поделили очки в матче 20-го тура Лиги 1

Завершился матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Гавр». Игра проходила на стадионе «Луи II» в Монако. В качества главного арбитра встречи выступил Жером Бризар. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 63-й минуте нападающий монегасков Виссам Бен-Йеддер открыл счёт в матче. На 65-й минуте автогол забил полузащитник «Монако» Юссуф Фофана.

Головин провёл на поле все 90 минут и добавленное время. Кузяев был заменён на 88-й минуте.

После 20 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 35 очков и занимает четвёртое место. «Гавр» после аналогичного количества матчей в Лиге 1 заработал 24 очка и расположился на 11-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в 12-м туре чемпионата Франции. В том матче «Монако» и «Гавр» сыграли вничью со счётом 0:0.

В последних пяти турах Лиги 1 «Монако» два раза победил, один раз сыграл вничью и дважды проиграл. «Гавр» в последних пяти матчах чемпионата Франции дважды одержал победу, дважды проиграл и один раз сыграл вничью.