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Тухель: «Бавария» много работала, чтобы нанести «Байеру» первое поражение

Тухель: «Бавария» много работала, чтобы нанести «Байеру» первое поражение
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о предстоящем матче Бундеслиги, в котором его команда сыграет с лидером чемпионата — «Байером». Напомним, на данный момент леверкузенцы не знают поражений в нынешнем розыгрыше первенства Германии.

«Мы должны быть на высоте, другого пути нет. Мы много работали, чтобы нанести первое поражение «Байеру» и обогнать их в таблице. Это наиболее желаемый сценарий.

«Байер» проводит хороший чемпионат, но им стоит посмотреть назад. Мы отстаём от них всего на два очка», — приводит слова Тухеля Sky Sport Germany.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Подопечные Тухеля набрали 50 очков после 20 туров. Отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» — два очка.

Матч 21-го тура Бундеслиги между «Байером» и «Баварией» состоится в субботу, 10 февраля. Начало игры в 20:30 мск.

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