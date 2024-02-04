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«Бешикташ» близок к подписанию Зделара из ЦСКА на 3,5 года — Овюнч Оздем

«Бешикташ» близок к подписанию Зделара из ЦСКА на 3,5 года — Овюнч Оздем
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Турецкий «Бешикташ» близок к подписанию сербского полузащитника московского ЦСКА Саши Зделара на 3,5 года, сообщает журналист Овюнч Оздем в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сам президент «Бешикташа» Хасан Арат руководит трансфером Зделара из ЦСКА.

Напомним, ранее сообщалось, что «Бешикташ» сделал официальное предложение по аренде Зделара. По информации источника, турецкий клуб начал искать замену травмированному полузащитнику Амиру Хаджиахметовичу.

28-летний Саша Зделар перешёл в ЦСКА летом 2022 года из сербского «Партизана». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги он провёл 17 матчей. Также на счету полузащитника три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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