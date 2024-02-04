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Леонид Слуцкий ответил, могут ли футболисты из России усилить «Шанхай Шэньхуа»

Леонид Слуцкий ответил, могут ли футболисты из России усилить «Шанхай Шэньхуа»
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Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился мнением, могут ли российские футболисты усилить его команду, а также вписаться в структуру китайского футбола.

«Кто из российских футболистов мог бы усилить команду и вписаться в структуру китайского футбола? У нас большое количество качественных футболистов, но в Китае очень жесткий лимит, всего пять иностранцев могут быть в составе команды. Учитывая, что в некоторых китайских командах играют легионеры, которые ранее выступали в РПЛ, было бы большое количество россиян, которые могли бы усилить китайские клубы. Вопрос только в том, зачем российским футболистам ехать в Китай и играть в местном чемпионате», — приводит слова Слуцкого «Матч ТВ».

Напомним, Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Контракт тренера с клубом рассчитан до декабря 2024-го. Ранее он уже работал в двух иностранных клубах — «Халл Сити» и «Витессе». Последним клубом в карьере Слуцкого до «Шанхай Шэньхуа» был казанский «Рубин», который он тренировал с декабря 2019-го по ноябрь 2022 года.

В прошлом сезоне китайский клуб занял пятое место в чемпионате с 52 очками. Победителем стал «Шанхай Порт» (63 очка).

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