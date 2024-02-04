Тренер «Арсенала» Артета заявил о готовности давать шанс молодым игрокам

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета сказал, что готов давать шанс молодым футболистам команды.

«Мы, конечно, хотим давать шанс молодым игрокам. Прежде всего, нам нужно развивать таланты, и они должны это заслужить, а во-вторых, они должны играть на позициях, которые нам нужны. Всё должно сойтись воедино, и мы над этим работаем. У нас есть несколько перспективных игроков, чей дебют не за горами. Сегодня, чтобы дать возможность играть в основном составе на необходимом уровне, им немного не хватает», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

На данный момент после 22 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Арсенал» располагается на третьем месте с 46 очками. Лидером чемпионата является «Ливерпуль», у которого 51 очко.