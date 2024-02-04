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Тренер «Арсенала» Артета заявил о готовности давать шанс молодым игрокам

Тренер «Арсенала» Артета заявил о готовности давать шанс молодым игрокам
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета сказал, что готов давать шанс молодым футболистам команды.

«Мы, конечно, хотим давать шанс молодым игрокам. Прежде всего, нам нужно развивать таланты, и они должны это заслужить, а во-вторых, они должны играть на позициях, которые нам нужны. Всё должно сойтись воедино, и мы над этим работаем. У нас есть несколько перспективных игроков, чей дебют не за горами. Сегодня, чтобы дать возможность играть в основном составе на необходимом уровне, им немного не хватает», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

На данный момент после 22 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Арсенал» располагается на третьем месте с 46 очками. Лидером чемпионата является «Ливерпуль», у которого 51 очко.

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