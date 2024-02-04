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«Роналду намного сильнее Месси». Новичок «Ростова» Роналдо — о Криштиану и Лео

Новичок «Ростова» Роналдо Сезар Соарес дос Сантос сравнил португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду с аргентинским форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси, поделившись мнением о том, кто из них более сильный футболист.

«Для меня лучший футболист — Криштиану Роналду, мой любимый игрок. Он намного сильнее Месси», — приводит слова Роналдо «РБ Спорт».

Напомним, «Ростов» объявил о переходе Роналдо 12 января. 23-летний Роналдо является воспитанником «Сан-Каэтано». Последние полтора года он выступал за болгарский «Левски». В нынешнем сезоне бразильский нападающий провёл 25 матчей, в которых забил семь мячей и оформил одну голевую передачу.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков. В 19-м туре «Ростов» встретится с «Крыльями Советов» в начале марта.