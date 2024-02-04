«Урал» сыграл вничью с саудовским «Аль-Фатехом» в контрольном матче

Завершился контрольный матч, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и саудовский «Аль-Фатех». Команды играли на стадионе «Шейх Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ). Итоговый результат — 2:2.

В составе «Урала» отличились бразильский защитник Итало и полузащитник Эрик Бикфалви.

Ранее, 28 февраля, «Аль-Фатех» сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 1:1. «Урал» в предыдущем контрольном матче уступил московскому «Локомотиву» со счётом 2:4. Встреча прошла 31 января.

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков за 18 матчей. «Аль-Фатех» располагается на шестой строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги, заработав 29 очков за 19 матчей.