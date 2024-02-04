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Гарри Кейн рассказал, что его мотивирует учить немецкий язык

Гарри Кейн рассказал, что его мотивирует учить немецкий язык
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Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал о своём стремлении как можно быстрее изучить немецкий язык, чтобы полностью адаптироваться в мюнхенской команде.

«Я начал изучать немецкий язык. Уроки проходят минимум несколько раз в неделю. Я хочу адаптироваться в команде как можно быстрее, а изучение языка для этого очень важно. Буду пробовать», — приводит слова Кейна Bayern&Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» минувшим летом за € 105 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за мюнхенцев 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

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