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Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
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«Реал» закроет крышу «Бернабеу» на матч с «Атлетико» из-за ожидаемой низкой температуры

«Реал» закроет крышу «Бернабеу» на матч с «Атлетико» из-за ожидаемой низкой температуры
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Мадридский «Реал» закроет крышу своего стадиона «Бернабеу» на матч 23-го тура испанской Примеры с «Атлетико», который пройдёт 4 февраля, из-за ожидаемой низкой температуры, сообщает Marca.

По информации источника, ожидаемая температура в начале матча составит 11 градусов, поэтому «сливочные» решили закрыть крышу. При этом руководство «Атлетико» удивилось таким решением и считает его странным, но им сообщили, что в Ла Лиге есть регламент на этот счёт, поэтому «Реалу» не нужно ни с кем консультироваться.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

На данный момент после 22 сыгранных матчей Примеры «Реал» идёт в турнирной таблице на первом месте, набрав 57 очков. «Атлетико» находится на третьей строчке с 47 очками.

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