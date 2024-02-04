Влахович – о расизме в адрес Меньяна: сделаем всё, чтобы таких вещей больше не происходило

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович прокомментировал инцидент с расизмом в адрес вратаря «Милана» Мика Меньяна.

«Обнимаю Меньяна, он не один, мы все с ним. И мы сделаем всё, чтобы таких вещей больше не происходило в футболе. Недопустимо дискриминировать кого-то из-за цвета кожи. Мы все играем и живём вместе, и мы все равны», — приводит слова Влаховича журналист Альфредо Педулла на своём сайте.

Напомним, вратарь «Милана» Меньян в матче 21-го тура Серии А (3:2) пожаловался судье на расистские оскорбления в свой адрес, исходившие от болельщиков «Удинезе». Голкипер отправился в подтрибунное помещение, не желая продолжать игру, но товарищи по команде уговорили его вернуться. Встреча была остановлена на пять минут, после чего продолжилась.