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«Мы соблюдаем принципы меритократии». Почеттино — об отсутствии Мудрика в последних матчах

«Мы соблюдаем принципы меритократии». Почеттино — об отсутствии Мудрика в последних матчах
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о недостаточном игровом времени вингера команды Михаила Мудрика в последних матчах. Напомним, украинский футболист не появляется в стартовом составе «аристократов» в шести играх кряду.

«Сейчас Михаил начинает матчи на скамейке запасных. Всё дело в его текущей форме. Из раза в раз нужно быть лучшим на тренировках.

Мы соблюдаем принципы меритократии (принцип управления, согласно которому главные руководящие должности должны занимать наиболее способные люди. — Прим. «Чемпионата»). У Михаила потрясающие качества и потенциал, но футбол — командная игра, а не теннис», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Мудрик перешёл в «Челси» в январе прошлого года за € 70 млн. В текущем сезоне вингер провёл за «синих» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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