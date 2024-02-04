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«Арсенал» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч АПЛ

«Арсенал» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч АПЛ
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Сегодня, 4 февраля, состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. В качества главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли. Матч начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Райс, Хаверц, Сака, Жоржиньо, Мартинелли.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Гомес, Мак Аллистер, Джонс, Гравенберх, Жота, Диас, Гакпо.

В нынешнем сезоне команды встречались в 18-м туре английской Премьер-лиги, который состоялся в минувшем декабре. В том матче «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счётом 1:1. Также команды играли на стадии 1/32 финала Кубка Англии. Тогда мерсисайдцы одержали победу со счётом 2:0.

После 22 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 46 очков и занимает третье место. «Ливерпуль» после аналогичного количества матчей в АПЛ заработал 51 очко и расположился на первой строчке.

Таблица АПЛ
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