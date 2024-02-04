Бобёр: если «Крылья Советов» попадут в пятёрку – это будет очень хороший результат

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр предположил, как результат будет приемлемым для самарской команды по итогам сезона-2023/2024.

«Судя по первой части сезона, когда «Крылья Советов» находились на лидирующих позициях, ничего невозможного нет. В то же время они также чётко понимают, что это сложно сделать, но есть к чему стремиться. Я считаю, что, если войдут в шестёрку-пятёрку – это будет очень хороший результат. Сложно прогнозировать, но «Зенит» всё-таки займёт по итогу первое место. А за тройку будут конкурировать четыре-пять команд», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков.