«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого разгромил «Сантос» в Кубке равноправия

Сегодня, 4 февраля, в рамках матча Кубка равноправия встречалист бразильский «Сантос» и китайский «Шанхай Шэньхуа». Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад» в Дохе (Катар). Матч начался в 17:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:1 в пользу китайской команды.«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 26-й минуте Сефас Малеле отдал направо в штрафную на Вилсона Манафу, у которого мяч выбили, его подхватил Жоау Карлуш и открыл счёт в матче. На 36-й минуте Юй Ханьчао со стандарта подал на дальнюю штангу, где никем не прикрытый Малеле головой направил мяч точно в дальний угол. Однако перед самым перерывом на 44-й минуте Уэсли Патати на правом полуфланге получил мяч в окружении нескольких соперников, развернулся и неотразимым ударом попал в дальний угол.

На 85-й минуте Андре получил пас от Се Пэнфэя, вошёл в штрафную и из-под Дерика пробил в дальний нижний угол. А уже через три минуты Дай Вай-Цун в штрафной получил передачу от Андре, убрал под левую и от перекладины вколотил мяч в ворота. Отметим, что китайскую команду тренирует российский специалист Леонид Слуцкий.

Ранее «Шанхай Шэньхуа» в стартовом матче турнира обыграл катарский «Аль-Духаиль» со счётом 1:0. Победным голом в составе команды Леонида Слуцкого отметился полузащитник Юй Ханьчао. Для «Сантоса» это первый матч на турнире.

Кроме указанных команд, в Кубке равноправия примет участие санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака первый матч проведут в понедельник, 5 февраля. «Зенит» встретится с «Аль-Духаилем». Начало игры — в 17:00 мск.