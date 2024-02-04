«Аталанта» — «Лацио»: Миранчук появится в стартовом составе на матч Серии А

Сегодня, 4 февраля, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Аталанта» из Бергамо и римский «Лацио». Команды будут играть на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Марко Гуида. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы:

«Аталанта»: Карнесекки, Скальвини, Джимсити, Колашинац, Хольм, Руджери, Де Кетеларе, де Рон, Эдерсон, Пашалич, Миранчук.

«Лацио»: Проведель, Лаццари, Хила, Романьоли, Марушич, Гендузи, Ровелла, Альберто, Исаксен, Андерсон, Кастельянос.

Отметим, что за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, который появится в матче с первых минут.

На данный момент после 21 сыгранного матча итальянской Серии А «Аталанта» располагается на четвёртой строчке с 36 очками. «Лацио» находится восьмом месте с 34 очками.