Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аталанта» — «Лацио»: Миранчук появится в стартовом составе на матч Серии А

«Аталанта» — «Лацио»: Миранчук появится в стартовом составе на матч Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 февраля, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Аталанта» из Бергамо и римский «Лацио». Команды будут играть на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Марко Гуида. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы:

«Аталанта»: Карнесекки, Скальвини, Джимсити, Колашинац, Хольм, Руджери, Де Кетеларе, де Рон, Эдерсон, Пашалич, Миранчук.

«Лацио»: Проведель, Лаццари, Хила, Романьоли, Марушич, Гендузи, Ровелла, Альберто, Исаксен, Андерсон, Кастельянос.

Италия - Серия А . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Аталанта
Бергамо
1-й тайм
1 : 0
Лацио
Рим
1:0 Пашалич – 16'    

Отметим, что за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, который появится в матче с первых минут.

На данный момент после 21 сыгранного матча итальянской Серии А «Аталанта» располагается на четвёртой строчке с 36 очками. «Лацио» находится восьмом месте с 34 очками.

Турнирная таблица Серии А сезона-2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android