«Челси» пропустил четыре гола в четвёртый раз за сезон и во второй раз подряд

Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Челси» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). «Челси» проиграл «Вулверхэмптону» со счётом 2:4. Таким образом, это уже четвёртый матч в нынешнем сезоне, в котором лондонцы пропускают четыре гола.

До этого сразу трём командам удавалось поразить ворота «Челси» четырежды — «Манчестер Сити» (4:4), «Ньюкаслу» (4:1) и «Ливерпулю» (4:1). При этом игра с мерсисайдцами состоялась накануне сегодняшнего матча с «волками». Отдельно стоит отметить, что «синие» дважды пропустили четыре мяча в домашнем матче (с «Манчестер Сити» и «Вулверхэмтоном».

На данный момент «Челси» располагается на 11-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 23 матча. Лидирует в чемпионате Англии «Ливерпуль» (51).