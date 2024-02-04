Источник: игрок «Маккаби» Хайфа Лесовой зарегистрирован в команде как израильтянин

Футболист «Маккаби» Хайфа Даниил Лесовой зарегистрирован в команде, как израильский игрок, сообщает ONE.

По информации источника, такое решение было принято, чтобы Лесовой не считался легионером в чемпионате Израиля. При этом сообщается, что Даниил может быть включён на матч 20-го тура израильского чемпионата с «Маккаби» Тель-Авив, который пройдёт 5 февраля.

Напомним, ранее агент футболиста заявил, что Лесовой может получить израильского гражданство.

«Маккаби» Хайфа арендовал Лесового с правом выкупа около € 1 млн. Отмечалось, что у израильского клуба возникли проблемы с переводом средств за футболиста в Россию, поскольку банк, который финансирует «Динамо», находится под санкциями. 26-летний Даниил Лесовой в текущем сезоне провёл за «Динамо» 13 матчей и оформил одну голевую передачу.