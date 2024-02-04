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Власти Гонконга потребовали объяснений из-за отсутствия Месси в матче «Интер Майами»

Власти Гонконга потребовали объяснений из-за отсутствия Месси в матче «Интер Майами»
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Правительство Гонконга осталось крайне недовольно тем, что аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не появился на поле в матче с местным клубом «Гонконг ХI», который закончился со счётом 4:1 в пользу американской команды.

«Правительство и все футбольные болельщики крайне разочарованы тем, что Месси не играл в этом матче. Организатор должен дать пояснения всем футбольным фанатам.

Комитет по крупным спортивным мероприятиям может предпринять следующие действия в отношении организатора в соответствии с положениями и условиями [контракта], которые включают в себя сокращение суммы финансирования из-за того, что Месси не участвовал в матче», — говорится в заявлении правительства Гонконга.

Напомним, на трибунах присутствовали 38 323 зрителей, которые ждали на поле звёздных футболистов. Однако Месси провёл всю игру на скамейке запасных из-за растяжения подколенного сухожилия, а Суарес также просидел в запасе, причём без особых на то причин. Примечательно, что минимальная цена за билет на этот матч составляла € 115.

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