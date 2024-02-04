Тренер «Наполи»: Кварацхелия — чемпион, у него огромный класс

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццари похвалил игрока команды Хвичу Кварацхелию после победы в матче 20-го тура итальянской Серии А с «Вероной» (2:1).

«Когда в победе есть страдания, в конце больше вкуса. Мы победили в матче и создали так много моментов. VAR должен был назначить пенальти на Кварацхелии, и в этот момент мы бы лидировали с разницей в несколько голов. Кварацхелия – чемпион, у него огромный класс», — приводит слова Маццари журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, грузинский футболист Хвича Кварацхелия принёс победу неаполитанцем, забив мяч на 87-й минуте матча. На данный момент «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков после 22 матчей. «Верона» находится на 18-й строчке, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (54).