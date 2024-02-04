Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ван де Бек не будет зарегистрирован «Айнтрахтом» на Лигу конференций

Ван де Бек не будет зарегистрирован «Айнтрахтом» на Лигу конференций
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек, выступающий за «Айнтрахт» на правах шестимесячной аренды, не будет принимать участие в нынешнем розыгрыше Лиги конференций. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, франкфуртцы не будут регистрировать 26-летнего хавбека на матчи третьего по значимости еврокубка. Боссы немецкого клуба считают, что нидерландцу нужно «найти свою игру». При этом, «Айнтрахт» внесёт в заявку на Лигу конференций ещё двух новичков команды — нападающих Сашу Калайджича и Уго Экитике.

После перехода в «Айнтрахт» ван де Бек провёл три матча в Бундеслиге, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android