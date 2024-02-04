Ван де Бек не будет зарегистрирован «Айнтрахтом» на Лигу конференций

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек, выступающий за «Айнтрахт» на правах шестимесячной аренды, не будет принимать участие в нынешнем розыгрыше Лиги конференций. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, франкфуртцы не будут регистрировать 26-летнего хавбека на матчи третьего по значимости еврокубка. Боссы немецкого клуба считают, что нидерландцу нужно «найти свою игру». При этом, «Айнтрахт» внесёт в заявку на Лигу конференций ещё двух новичков команды — нападающих Сашу Калайджича и Уго Экитике.

После перехода в «Айнтрахт» ван де Бек провёл три матча в Бундеслиге, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.