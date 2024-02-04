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Тренер «Челси» Почеттино извинился перед фанатами за поражение от «Вулверхэмптона» в АПЛ

Тренер «Челси» Почеттино извинился перед фанатами за поражение от «Вулверхэмптона» в АПЛ
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:4).

«Мы все недостаточно хороши. И я тоже. Такова реальность. То, что мы показали сегодня, недостаточно хорошо. На данный момент мы не соответствуем истории клуба.

Что мы можем сказать, так это извиниться перед болельщиками. Восприятие – это одно, а реальность – совсем другое. Считается, что «Челси» должен быть на другом месте в таблице, но обстоятельства таковы, что мы не там. Может быть, мы недостаточно хороши», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

Напомним, после результата данного матча «Челси» опустился на 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 23 матча. «Вулверхэмптон» же поднялся на 10-ю строчку, заработав 32 очка. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль» (51).

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