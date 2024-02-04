В «Зените» призвали фанатов посетить «СКА Арену» в Санкт-Петербурге

Защитник «Зенита» Нуралы Алип призвал болельщиков сине-бело-голубых посетить «СКА Арену» в Санкт-Петербурге.

«Привет! Большое спасибо нашим друзьям из хоккейного клуба СКА за отличные подарки. С болельщиками «Зенита» мы увидимся только в марте, а чтобы вы не скучали – приходите на «СКА Арену». Я сам ещё не был, но обязательно пойду, когда мы вернёмся в Петербург», — приводит слова Алипа пресс-служба клуба.

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«СКА Арена» стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Строительство арены обошлось в 60 млрд рублей – эта сумма превышает ту, которая была потрачена при строительстве футбольной «Газпром Арены» (до 52 млрд). Спортивная площадка располагается на месте снесённого СКК «Петербургский».