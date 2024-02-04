«Арсенал» — «Ливерпуль»: Мартинелли вновь вывел «канониров» вперёд

Сегодня, 4 февраля, проходит матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Арсенал» и «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. В качества главного арбитра встречи выступает Эндрю Мэдли. Матч начался в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В начале первого тайма, на 14-й минуте, Букайо Сака открыл счёт в матче, выведя «Арсенал» вперёд. В самой концовке первой половины, на 45+3-й минуте, защитник «канониров» Габриэл Магальянс срезал мяч в свои ворота, благодаря чему «Ливерпуль» сравнял счёт. Во втором тайме, на 67-й минуте, Габриэл Мартинелли вновь вывел «Арсенал» вперёд — 2:1.

В нынешнем сезоне команды встречались в 18-м туре английской Премьер-лиги, который состоялся в минувшем декабре. В том матче «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счётом 1:1. Также команды играли на стадии 1/32 финала Кубка Англии. Тогда мерсисайдцы одержали победу со счётом 2:0.

После 22 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 46 очков и занимает третье место. «Ливерпуль» после аналогичного количества матчей в АПЛ заработал 51 очко и расположился на первой строчке.