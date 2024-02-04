Тренер «Динамо» Личка прокомментировал слухи о переходе Скопинцева в «Зенит»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об информации о возможном переходе защитника бело-голубых Дмитрия Скопинцева в санкт-петербургский «Зенит».

«Что касается трансферов на выход? Сейчас я знаю, что разговаривали по Дмитрию Скопинцеву. Понятно, что если придет «Зенит» и даст большие деньги, и руководство будет не против, то что мы можем сделать?! Мы пожелаем ему, чтобы у него там было все хорошо. Но я уверен, что «Скопа» останется с нами. Понятно, что я бы хотел этого, потому что найти левого защитника с российским паспортом — это не так просто», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» предложил за переход защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева € 6 млн. Отмечалось при этом, что московский клуб планирует выручить за футболиста € 14 млн.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Дмитрий Скопинцев провёл 18 матчей, в которых забил один мяч и оформил три результативные передачи. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России.