«Лейпциг» уверенно обыграл «Унион» в матче Бундеслиги

Завершился матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Лейпциг» и берлинский «Унион». Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Фрицем. «Лейпциг» одержал уверенную победу со счётом 2:0.

Хозяева вышли вперёд на 11-й минуте. Голом отметился нападающий «быков» Луа Опенда. На 48-й минуте «Лейпциг» упроил лидерство — отличился форвард Беньямин Шешко. Матч так и завершился — 2:0.

«Лейпциг» занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков после 20 матчей. «Унион» находится на 15-й строчке, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (52).