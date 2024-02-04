«Лейпциг» уверенно обыграл «Унион» в матче Бундеслиги
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Завершился матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Лейпциг» и берлинский «Унион». Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Фрицем. «Лейпциг» одержал уверенную победу со счётом 2:0.
Хозяева вышли вперёд на 11-й минуте. Голом отметился нападающий «быков» Луа Опенда. На 48-й минуте «Лейпциг» упроил лидерство — отличился форвард Беньямин Шешко. Матч так и завершился — 2:0.
«Лейпциг» занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков после 20 матчей. «Унион» находится на 15-й строчке, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (52).
Германия - Бундеслига . 20-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
2 : 0
Унион
Берлин
1:0 Опенда – 11' 2:0 Шешко – 48'
Удаления: нет / Триммель – 73'
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