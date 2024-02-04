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«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» и поднялся на второе место в АПЛ, обойдя «Манчестер Сити»

«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» и поднялся на второе место в АПЛ, обойдя «Манчестер Сити»
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Сегодня, 4 февраля, проходил матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. В качества главного арбитра встречи выступал Эндрю Мэдли. Матч начался в 19:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 3:1.

В начале первого тайма, на 14-й минуте, Букайо Сака открыл счёт в матче, выведя «Арсенал» вперёд. В самой концовке первой половины, на 45+3-й минуте, защитник «канониров» Габриэл Магальянс срезал мяч в свои ворота, благодаря чему «Ливерпуль» сравнял счёт. Во втором тайме, на 67-й минуте, Габриэл Мартинелли вновь вывел «Арсенал» вперёд после грубой ошибки вратаря гостей Алисона. В самой концовке, на 90+2-й минуте, Леандро Троссард забил третий гол «канониров», установив окончательный счёт встречи — 3:1, победа «Арсенала».

Англия - Премьер-лига . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Сака – 14'     1:1 Магальянс – 45+3'     2:1 Мартинелли – 67'     3:1 Троссард – 90+2'    
Удаления: нет / Конате – 88'

После результата этого матча «Арсенал» набрал 49 очков и поднялся на второе место в таблице АПЛ, обойдя «Манчестер Сити», у которого 46 очков за 21 игру. «Ливерпуль» же остался на первой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 51 очко за 23 игры.

Таблица АПЛ
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