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«Интер» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч Серии А

В воскресенье, 4 февраля, состоится центральный матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Ювентус». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Интер»: Зоммер, Дармиан, Павар, Ачерби, Бастони, Димарко, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Тюрам, Мартинес.

«Ювентус»: Щенсны, Камбьязо, Данило, Бремер, Гатти, Костич, Локателли, Маккенни, Рабьо, Йылдыз, Влахович.

В последний раз в очном игре сегодняшние соперники встречались 26 ноября 2023 года, в матче 13-го тура чемпионата Италии. Тогда команды разошлись миром — 1:1.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 54 очка после 21 матча. «Ювентус» находится на второй строчке, заработав 53 очка после 22 игр.