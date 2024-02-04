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Аллегри: цель «Ювентуса» — попасть в ЛЧ, а три очка можно легко набрать или потерять

Аллегри: цель «Ювентуса» — попасть в ЛЧ, а три очка можно легко набрать или потерять
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата Италии с «Интером». Встреча команд состоится в воскресенье, 4 февраля, в 22:45 мск.

«Этот матч не станет решающим в борьбе за чемпионство. Легко заработать или потерять три очка за несколько матчей. Для начала мы должны набрать очки, чтобы гарантировать себе место в Лиге чемпионов – это наша главная задача на сезон.

Мне нравится, что о таких больших матчах все вокруг говорят. Футболисты должны выйти на поле, проявить себя наилучшим образом и получить удовольствие», – приводит слова Аллегри Football Italia.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 54 очка после 21 матча. «Ювентус» находится на второй строчке, заработав 53 очка после 22 игр.

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