Аллегри: цель «Ювентуса» — попасть в ЛЧ, а три очка можно легко набрать или потерять

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата Италии с «Интером». Встреча команд состоится в воскресенье, 4 февраля, в 22:45 мск.

«Этот матч не станет решающим в борьбе за чемпионство. Легко заработать или потерять три очка за несколько матчей. Для начала мы должны набрать очки, чтобы гарантировать себе место в Лиге чемпионов – это наша главная задача на сезон.

Мне нравится, что о таких больших матчах все вокруг говорят. Футболисты должны выйти на поле, проявить себя наилучшим образом и получить удовольствие», – приводит слова Аллегри Football Italia.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 54 очка после 21 матча. «Ювентус» находится на второй строчке, заработав 53 очка после 22 игр.