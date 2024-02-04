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Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Реал» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

«Реал» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги
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Сегодня, 4 февраля, состоится матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качества главного арбитра встречи выступит Хосе Санчес Мартинес. Матч начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Испания - Примера . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Начо, Менди, Васкес, Камавинга, Вальверде, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус.

«Атлетико»: Облак, Савич, Эрмосо, Витсель, Льоренте, Коке, Де Пауль, Сауль, Гризманн, Рикельме, Мората.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне команды встречались трижды. Сначала в матче 6-го тура испанской Ла Лиги «Атлетико» уверенно обыграл «Реал» со счётом 3:1. После этого команды встретились в полуфинале Суперкубка Испании, где «Реал» оказался сильнее со счётом 5:3, обыграв «Атлетико» в дополнительное время. Затем команды вновь встретились в рамках Кубка Испании, где «Атлетико» обыграл «Реал» со счётом 4:2, добыв победу в дополнительное время.

После 22 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 57 очков и занимает первое место в таблице. «Атлетико» после аналогичного количества матчей в Ла Лиге заработал 47 очков и расположился на четвёртой строчке.

Таблица Ла Лиги
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