Малком рассказал о разговоре с Месси после победы «Аль-Хиляля» над «Интер Майами»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», а ныне игрок саудовского «Аль-Хиляля» Малком рассказал, что успел поговорить с бывшим одноклубником по «Барселоне», аргентинским форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси до и после товарищеского матча между их командами. Напомним, матч закончился со счётом 4:3 в пользу саудовцев, Малком забил решающий гол на последних минутах встречи.

«Успел пообщаться с Месси? Да, конечно, и до, и после матча. Мы долго разговаривали. Это то, что дарит тебе футбол — чувство товарищества, дружбу. Это самое приятное, то, что остается навсегда, а титулы люди забывают — ведь хочется выигрывать еще и еще, но конкуренция растет, и побеждать постоянно не удается. А близкие отношения с теми, с кем делил одну раздевалку — они с тобой на всю жизнь. И когда я играл против Альбы, Бускетса, Суареса и Лео, я понял, что наша дружба осталась прежней. После игры я сфотографировался с ними, держа сына на руках, а он в итоге расплакался. Но пройдет время, и он поймет — на этом кадре он в окружении лучших», — приводит слова Малкома пресс-служба «Зенита».

Напомним, Малком перешёл в «Зенит» из испанской «Барселоны» летом 2019 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 41,5 млн. Малком в общей сложности сыграл за сине-бело-голубых 109 матчей, в которых отметился 42 забитыми мячами и 24 голевыми передачами. Прошлым летом 26-летний футболист перебрался в саудовский клуб «Аль-Хиляль» за € 60 млн.