«Постараюсь, чтобы подобное не повторилось». Ван Дейк — об ошибке в матче с «Арсеналом»

Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился эмоциями от матча 23-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (1:3). Напомним, к победному голу «канониров» привели неудачные действия нидерландца и голкипера «красных» Алисона Бекера.

«Я буду усердно работать, я вернусь в свою лучшую форму. В этом нет никаких сомнений. Я позабочусь о том, чтобы подобные вещи (голевая ошибка в матче с «Арсеналом». — Прим. «Чемпионата») больше не повторялись», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.

В нынешнем сезоне ван Дейк провёл за «Ливерпуль» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.