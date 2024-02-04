Юрген Клопп высказался об ошибке Алисона, из-за которой «Ливерпуль» проиграл «Арсеналу»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о грубой результативной ошибке вратаря мерсисайдцев Алисона Бекера и защитника Вирджила ван Дейка, из-за которой «Ливерпуль» пропустил решающий (второй) гол во встрече и проиграл «Арсеналу» со счётом 1:3 в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.

«Поздравляю «Арсенал». Сегодня мы были недостаточно хороши. Хотелось бы, чтобы в игре подольше сохранялся счёт 1:1. Мы нашли способ войти в игру. Ударов в створ у нас не было, но мы забили гол.

Во втором тайме у нас были моменты, а затем мы пропустили этот гол. Это не пошло нам пользу. Это просто показывает, что наши футболисты тоже люди. Сегодня мы были просто людьми», — приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, На 67-й минуте счёт во встрече был равным — 1:1, но после безобидного заброса защитника «Арсенала» в сторону ворот «Ливерпуля» Алисон с ван Дейком не смогли разобраться, кто из них подберёт мяч, допустив грубую ошибку. В итоге мяч не достался ни одному из них, оба игрока «Ливерпуля» проскочили мимо него. Вингер «Арсенала» Габриэл Мартинелли воспользовался их ошибкой и спокойно закатил мяч в пустые ворота гостей, а счёт во встрече стал 2:1 в пользу «канониров».

После результата этого матча «Арсенал» набрал 49 очков и поднялся на второе место в таблице АПЛ, обойдя «Манчестер Сити», у которого 46 очков за 21 игру. «Ливерпуль» же остался на первой строчке в турнирной таблице, набрав 51 очко за 23 игры.