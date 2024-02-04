Малком оценил результаты «Зенита» в РПЛ в нынешнем сезоне

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», а ныне игрок саудовского «Аль-Хиляля» Малком ответил на вопрос, следит ли он за сине-бело-голубыми и Российской Премьер-Лигой после перехода, а также высказался о результатах «Зенита» в чемпионате России.

«Слежу ли за «Зенитом», за ситуацией в российском чемпионате? Разумеется. Начало сезона было не самым удачным, но я знал, что просто момент был таким. Что дальше команда, имея такой состав, будет только побеждать. Я всегда буду следить за «Зенитом»! Издалека, но пристально», — приводит слова Малкома пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, сегодня, 4 февраля, Малком посетил сборы сине-бело-голубых в Катаре. Летом 2019 года Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны». После четырёх лет в российском клубе Малком отправился в «Аль-Хиляль» за € 60 млн. В общей сложности бразилец сыграл за сине-бело-голубых 109 матчей во всех турнирах, в которых отметился 42 мячами и 24 голевыми передачами. При этом Малком в составе «Зенита» четыре раза выиграл РПЛ и Суперкубок России, а также один раз победил в Кубке России.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — команда Владимира Ивича набрала 38 очков за аналогичное количество игр. Замыкает тройку московское «Динамо» с 32 очками за 18 туров.