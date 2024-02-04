Малком оценил новичков «Зенита» Артура, Нино и Педро

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», а ныне игрок саудовского «Аль-Хиляля» Малком высказался о бразильских новичках санкт-петербургского клуба: нападающих Артуре Гимарайнсе и Педро, а также о защитнике Нино.

«Как мне новые бразильские игроки сине-бело-голубых? Нино — уже очень опытный футболист. Артур тоже, он много где играл и делал это очень хорошо. Как и Клаудиньо, он прошел через «Ред Булл Брагантино», потом вернулся в «Палмейрас», в клуб, где вырос. Это очень хорошие игроки, и Педро тоже — у него блестящее будущее, за которым я тоже буду следить. Новички — классные, с таким подбором футболистов, уверен, «Зенит» продолжит свою победную серию», — приводит слова Малкома пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, 8 января «Зенит» объявил о трансфере Артура за € 15 млн. До того ннападающий выступал за «Палмейрас» и принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и тремя результативными передачами.

О переходе Нино из «Флуминенсе» «Зенита» объявил в начале января. Контракт игрока с сине-бело-голубыми будет действовать до конца сезона-2027/2028. В прошлом сезоне бразильский защитник провёл 55 матчей за «Флуминенсе» во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и двумя результативными передачами.

18-летний крайний нападающий Педро перешёл в «Зенит» из «Коринтианса». Минувшим летом «Зенит» и «Коринтианс» достигли договорённости о переходе бразильского форварда Педро в стан сине‑бело‑голубых. Ожидалось, что футболист присоединится к команде из Санкт-Петербурга по достижении совершеннолетия.

«Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака становилась чемпионом страны в пяти последних сезонах подряд.