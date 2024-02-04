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Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Реал» — «Атлетико»: Диас вывел «сливочных» вперёд

«Реал» — «Атлетико»: Диас вывел «сливочных» вперёд
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Сегодня, 4 февраля, прохдоит матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются мадридские «Реал» и «Атлетико». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Санчес Мартинес. Матч начался в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Испания - Примера . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
1-й тайм
1 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Диас – 20'    

В первом тайме, на 20-й минуте, Браим Диас открыл счёт в матче, выведя «Реал» вперёд — 1:0.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне команды встречались трижды. Сначала в матче 6-го тура испанской Ла Лиги «Атлетико» уверенно обыграл «Реал» со счётом 3:1. После этого команды встретились в полуфинале Суперкубка Испании, где «Реал» оказался сильнее со счётом 5:3, обыграв «Атлетико» в дополнительное время. Затем команды вновь встретились в рамках Кубка Испании, где «Атлетико» обыграл «Реал» со счётом 4:2, добыв победу в дополнительное время.

После 22 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 57 очков и занимает первое место в таблице. «Атлетико» после аналогичного количества матчей в Ла Лиге заработал 47 очков и расположился на четвёртой строчке.

Таблица Ла Лиги
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