«Интер» обыграл «Ювентус» и оторвался от туринцев в таблице Серии А

Завершился центральный матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Интер» добыл минимальную победу — 1:0.

На 37-й минуте «Интер» забил единственный гол. Мяч в свои ворота срезал защитник «Ювентуса» Федерико Гатти. На большее команды не сподобились. Матч так и завершился — 1:0.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 57 очков после 22 матчей. «Ювентус» находится на второй строчке, заработав 53 очка после 23 игр.