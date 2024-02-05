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«Интер» обыграл «Ювентус» и оторвался от туринцев в таблице Серии А

«Интер» обыграл «Ювентус» и оторвался от туринцев в таблице Серии А
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Завершился центральный матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Интер» добыл минимальную победу — 1:0.

На 37-й минуте «Интер» забил единственный гол. Мяч в свои ворота срезал защитник «Ювентуса» Федерико Гатти. На большее команды не сподобились. Матч так и завершился — 1:0.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 57 очков после 22 матчей. «Ювентус» находится на второй строчке, заработав 53 очка после 23 игр.

Италия - Серия А . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин
1:0 Гатти – 37'    
Турнирная таблица Серии А - 2023/2024
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