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Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Ты что, дурак что ли?» Комментатор оскорбил игрока Узбекистана во время серии пенальти

«Ты что, дурак что ли?» Комментатор оскорбил игрока Узбекистана во время серии пенальти
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Спортивный комментатор оскорбил футболиста сборной Узбекистана Зафармурода Абдирахматова во время нереализованного удара в серии пенальти в матче 1/4 финала Кубка Азии с национальной командой Катара (1:1 и 2:3 по серии пенальти).

«Ты что, дурак что ли? Извините. Ты что творишь то? Извините. Без разбега…», — сказал комментатор во время прямой трансляции матча.

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Напомним, сборная Узбекистана вышла из группы со второго места, заработав пять очков. На групповой стадии соперниками узбеков были сборные Австралии (1:1), Сирии (0:0) и Индии (3:0). Уже на стадии плей-офф национальная команда Узбекистана в 1/8 прошла Таиланд (2:1), где победный мяч забил футболист московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

В полуфинальных парах азиатского турнира встретятся Иордания — Южная Корея (6 февраля) и Иран — Катар (7 февраля).

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