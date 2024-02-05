Малком обратился к болельщикам «Зенита»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», а ныне игрок саудовского «Аль-Хиляля» Малком, посетивший 4 февраля сборы сине-бело-голубых в Катаре, обратился к болельщикам санкт-петербургского клуба.

«Передать привет зенитовским болельщикам и сказать им что-нибудь на прощание? Конечно! Я хотел бы поблагодарить всех за поддержку, которую чувствовал постоянно, с самого первого дня в Петербурге. Очень рад был увидеться сегодня с бывшими одноклубниками. И, пользуясь случаем, хочу сказать, что «Зенит» продолжит побежать, а я — болеть за него. Всегда и везде! Всех обнимаю и очень по вам скучаю!», — приводит слова Малкома пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, летом 2019 года Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны». После четырёх лет в российском клубе Малком отправился в «Аль-Хиляль» за € 60 млн. В общей сложности бразилец сыграл за сине-бело-голубых 109 матчей во всех турнирах, в которых отметился 42 мячами и 24 голевыми передачами. При этом Малком в составе «Зенита» четыре раза выиграл РПЛ и Суперкубок России, а также один раз победил в Кубке России.