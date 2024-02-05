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Известный карикатурист Омар Момани изобразил сборную Узбекистана с Файзуллаевым

Известный карикатурист Омар Момани изобразил сборную Узбекистана с Файзуллаевым
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Известный карикатурист и аниматор Омар Момани изобразил сборную Узбекистана с футболистом московского ЦСКА Аббосбеком Файзуллаевым. Также на карикатуре изображены капитан сборной Джалолиддин Машарипов (10-й номер) и защитник Абдукодир Хусанов (25-й номер).

Фото: Омар Момани

Напомним, сборная Узбекистана вышла из группы со второго места, заработав пять очков. На групповой стадии соперниками узбеков были сборные Австралии (1:1), Сирии (0:0) и Индии (3:0). Уже на стадии плей-офф национальная команда Узбекистана в 1/8 прошла Таиланд (2:1), где победный мяч забил футболист московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

Уже в 1/4 финала Узбекистан в игре с Катаром в основное и дополнительное время закончил со счётом 1:1, а в послематчевых 11-метровых ударах сильнее оказались катарцы (3:2). В полуфинальных парах азиатского турнира встретятся Иордания — Южная Корея (6 февраля) и Иран — Катар (7 февраля).

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