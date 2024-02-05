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Экс-игрок «Зенита» Малком сравнил жизнь в России и в Саудовской Аравии

Экс-игрок «Зенита» Малком сравнил жизнь в России и в Саудовской Аравии
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», а ныне игрок саудовского «Аль-Хиляля» Малком сравнил жизнь в России с жизнью в Саудовской Аравии.

«Есть ли жизнь после «Зенита»? Да, жизнь продолжается (улыбается). Я счастлив в Саудовской Аравии, уже освоился, новые одноклубники много помогают, как и болельщики «Аль-Хиляля». Жизнь тут сильно отличается, она чуть более закрытая, но дела у меня идут хорошо. Здесь иначе, чем в Европе, чем в Санкт-Петербурге. Он для меня — один из самых красивых европейских городов. Я здесь, чтобы делать свое дело, продолжать завоевывать титулы, и это самое главное», — приводит слова Малкома пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, летом 2019 года Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны». После четырёх лет в российском клубе Малком отправился в «Аль-Хиляль» за € 60 млн. В общей сложности бразилец сыграл за сине-бело-голубых 109 матчей во всех турнирах, в которых отметился 42 мячами и 24 голевыми передачами. При этом Малком в составе «Зенита» четыре раза выиграл РПЛ и Суперкубок России, а также один раз победил в Кубке России.

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