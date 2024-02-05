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Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих зимних трансферов 2024 года

Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих зимних трансферов 2024 года
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Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале представил рейтинг самых дорогих зимних трансферов в 2024 году. Первое место занял переход нападающего Витора Роке из «Атлетико Паранаэнсе» в «Барселону» за € 40 млн. На втором месте расположился трансфер защитника Саши Боэ из «Галатасарая» в «Баварию» за € 30 млн. Замкнул тройку переход защитника Раду Дрэгушина из «Дженоа» в «Тоттенхэм» за € 25 млн.

Топ-10 самых дорогих зимних трансферов 2024 года:

  1. Витор Роке (из «Атлетико Паранаэнсе» в «Барселону», € 40 млн).
  2. Саша Боэ (из «Галатасарая» в «Баварию», € 30 млн).
  3. Раду Дрэгушин (из «Дженоа» в «Тоттенхэм», € 25 млн).
  4. Элиф Элмас (из «Наполи» в «РБ Лейпциг», € 24 млн).
  5. Ренан Лоди (из «Марселя» в «Аль-Хиляль», € 23 млн).
  6. Адам Уортон (из «Блэкберн Роверс» в «Кристал Пэлас», € 21,1 млн).
  7. Габриэл Москардо (из «Коринтианса» в ПСЖ», € 20 млн).
  8. Лукас Бералдо (из «Сан-Паулу» в «ПСЖ», € 20 млн).
  9. Артур Вермерен (из «Антверпена» в «Атлетико», € 18 млн).
  10. Маркос Леонардо (из «Сантоса» в «Бенфику», € 18 млн).
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