«Реал» упустил победу над «Атлетико» на последних минутах матча Ла Лиги

Завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридские «Реал» и «Атлетико». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступал Хосе Санчес Мартинес. Матч начался в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. «Реал» сыграл вничью с «Атлетико» со счётом 1:1.

В первом тайме, на 20-й минуте, Браим Диас открыл счёт в матче, выведя «Реал» вперёд. В самой концовке встречи, на 90+3-й минуте, Маркос Льоренте сравнял счёт, вырвав ничью для «Атлетико» со счётом 1:1.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

После результата данного матча «Реал» набрал 58 очков и занимает первое место в таблице. «Атлетико» же после аналогичного количества матчей в Ла Лиге заработал 48 очков и расположился на четвёртой строчке.