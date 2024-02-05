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Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Реал» упустил победу над «Атлетико» на последних минутах матча Ла Лиги

«Реал» упустил победу над «Атлетико» на последних минутах матча Ла Лиги
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Завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридские «Реал» и «Атлетико». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступал Хосе Санчес Мартинес. Матч начался в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. «Реал» сыграл вничью с «Атлетико» со счётом 1:1.

В первом тайме, на 20-й минуте, Браим Диас открыл счёт в матче, выведя «Реал» вперёд. В самой концовке встречи, на 90+3-й минуте, Маркос Льоренте сравнял счёт, вырвав ничью для «Атлетико» со счётом 1:1.

Испания - Примера . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
1:0 Диас – 20'     1:1 М. Льоренте – 90+3'    
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После результата данного матча «Реал» набрал 58 очков и занимает первое место в таблице. «Атлетико» же после аналогичного количества матчей в Ла Лиге заработал 48 очков и расположился на четвёртой строчке.

Таблица Ла Лиги
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