Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Поведение Месси разочаровало представителей гонконгского клуба

Поведение Месси разочаровало представителей гонконгского клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Нежелание аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси взаимодействовать с гонконгскими игроками за пределами поля разочаровало некоторых представителей клуба «Гонконг ХI», сообщает South China Morning Post.

Сообщается восьмикратный обладатель «Золотого мяча», отказывался от просьб сфотографироваться и был необщительным в отличие от товарищей по команде, которые предоставили футболки с автографами, и совладельца клуба Дэвида Бекхэма, который с удовольствием позировал для фотографий.

Напомним, во время товарищеского матча «Интер Майами» с «Гонконг ХI» (4:1), на трибунах присутствовали 38 323 зрителей, которые ждали на поле звёздных футболистов. Однако Месси провёл всю игру на скамейке запасных из-за растяжения подколенного сухожилия.

Материалы по теме
Месси возненавидели фанаты в Гонконге. Они крушили его фигуры и требовали вернуть деньги
Месси возненавидели фанаты в Гонконге. Они крушили его фигуры и требовали вернуть деньги

Фанаты в Гонконге освистали Месси и Суареса

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android