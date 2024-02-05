Поведение Месси разочаровало представителей гонконгского клуба

Нежелание аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси взаимодействовать с гонконгскими игроками за пределами поля разочаровало некоторых представителей клуба «Гонконг ХI», сообщает South China Morning Post.

Сообщается восьмикратный обладатель «Золотого мяча», отказывался от просьб сфотографироваться и был необщительным в отличие от товарищей по команде, которые предоставили футболки с автографами, и совладельца клуба Дэвида Бекхэма, который с удовольствием позировал для фотографий.

Напомним, во время товарищеского матча «Интер Майами» с «Гонконг ХI» (4:1), на трибунах присутствовали 38 323 зрителей, которые ждали на поле звёздных футболистов. Однако Месси провёл всю игру на скамейке запасных из-за растяжения подколенного сухожилия.

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