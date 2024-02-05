Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича во время матча с «Вулверхэмптоном»

Фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича во время матча с «Вулверхэмптоном»
Аудио-версия:
Комментарии

Болельщики лондонского «Челси» скучают по бывшему владельцу команды Роману Абрамовичу.

В социальных сетях распространились видеозаписи от болельщиков с матча 23-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Вулверхэмптоном». Фанаты «синих» скандировали имя экс-владельца лондонского клуба Романа Абрамовича.

Напомним, 4 февраля в матче 23-го тура английской Премьер-лиги встретились «Челси» и «Вулверхэмптон». «Синие» проиграли своему сопернику со счётом 2:4.

После результата этого матча «Челси» опустился на 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 23 матча. «Вулверхэмптон» же поднялся на 10-ю строчку, заработав 32 очка. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль» (51).

Англия - Премьер-лига . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 4
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Палмер – 19'     1:1 Кунья – 22'     1:2 Дисаси – 43'     1:3 Кунья – 63'     1:4 Кунья – 82'     2:4 Тьяго Силва – 86'    
Материалы по теме
Тренер «Челси» Почеттино извинился перед фанатами за поражение от «Вулверхэмптона» в АПЛ

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android