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Фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича во время матча с «Вулверхэмптоном»

Болельщики лондонского «Челси» скучают по бывшему владельцу команды Роману Абрамовичу.

В социальных сетях распространились видеозаписи от болельщиков с матча 23-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Вулверхэмптоном». Фанаты «синих» скандировали имя экс-владельца лондонского клуба Романа Абрамовича.

Напомним, 4 февраля в матче 23-го тура английской Премьер-лиги встретились «Челси» и «Вулверхэмптон». «Синие» проиграли своему сопернику со счётом 2:4.

После результата этого матча «Челси» опустился на 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 23 матча. «Вулверхэмптон» же поднялся на 10-ю строчку, заработав 32 очка. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль» (51).

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