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«Лучшее, что я видел в этом сезоне». Артета — о победе «Арсенала» в матче с «Ливерпулем»

«Лучшее, что я видел в этом сезоне». Артета — о победе «Арсенала» в матче с «Ливерпулем»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (3:1).

«Это была невероятная игра. Игра наших футболистов и атмосфера, которую мы создали на стадионе, — лучшее, что я видел в этом сезоне. Думаю, что ребята оставили абсолютно все силы на поле, они вложили своё сердце и душу в игру. И я не могу этим не гордиться, потому что знаю, как трудно победить эту команду. Мы вернули некоторую энергию, три победы подряд — это очень убедительно, команда выступает хорошо, мы должны стремиться к этому, впереди целый сезон», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Напомним, после результата этого матча «Арсенал» набрал 49 очков за 23 матча и поднялся на второе место в таблице АПЛ, обойдя «Манчестер Сити», у которого 46 очков за 21 игру. «Ливерпуль» же остался на первой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 51 очко за 23 игры.

Англия - Премьер-лига . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Сака – 14'     1:1 Магальянс – 45+3'     2:1 Мартинелли – 67'     3:1 Троссард – 90+2'    
Удаления: нет / Конате – 88'
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