«Лучшее, что я видел в этом сезоне». Артета — о победе «Арсенала» в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (3:1).

«Это была невероятная игра. Игра наших футболистов и атмосфера, которую мы создали на стадионе, — лучшее, что я видел в этом сезоне. Думаю, что ребята оставили абсолютно все силы на поле, они вложили своё сердце и душу в игру. И я не могу этим не гордиться, потому что знаю, как трудно победить эту команду. Мы вернули некоторую энергию, три победы подряд — это очень убедительно, команда выступает хорошо, мы должны стремиться к этому, впереди целый сезон», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Напомним, после результата этого матча «Арсенал» набрал 49 очков за 23 матча и поднялся на второе место в таблице АПЛ, обойдя «Манчестер Сити», у которого 46 очков за 21 игру. «Ливерпуль» же остался на первой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 51 очко за 23 игры.

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