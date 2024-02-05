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Главный тренер «Реала» высказался об Андрее Лунине после дерби с «Атлетико»

Главный тренер «Реала» высказался об Андрее Лунине после дерби с «Атлетико»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру своего вратаря Андрея Лунина после ничейного исхода матча 23-го тура испанской Примеры с «Атлетико» (1:1).

Испания - Примера . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
1:0 Диас – 20'     1:1 М. Льоренте – 90+3'    

«Я увидел очень хорошую игру от него, он сделал сейв после удара Гризманна, много спасал нас по ходу матча. Андрей со своей работой справился очень хорошо», — цитирует слова Анчелотти MadridUniversal.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, матч «Реала» и «Атлетико» проходил в рамках 23-го тура испанской Ла Лиги. «Сливочные» сыграли вничью с подопечными Диего Симеоне со счётом 1:1. После результата данного матча «Реал» набрал 58 очков и занимает первое место в таблице. «Атлетико» же после аналогичного количества матчей в Ла Лиге заработал 48 очков и расположился на четвёртой строчке.

Лунин имеет действующее трудовое соглашение с испанской командой до июня 2025 года.

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