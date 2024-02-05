Малком рассказал, что сильно соскучился по бывшим одноклубникам из «Зенита»

Экс-вингер «Зенита» Малком рассказал, что соскучился по бывшим одноклубникам.

«Соскучился? Да-да, мы ведь столько лет играли все вместе, целых четыре года! Это большой срок. Я уже почти полгода в Саудовской Аравии, сильно соскучился. Прошло время, но любовь и воспоминания о «Зените» самые разные, ведь в футболе бывает всякое, по-прежнему сильны. Но что бы ни происходило, всегда остается дружба, отношения между людьми. В памяти хранится только самое хорошее — об игроках, тренерском штабе, врачах. Обо всех! Это все очень важно для меня», — приводит слова Малкома официальный сайт «Зенита».

Малком перешёл в «Аль-Хиляль» из «Зенита» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 60 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает бразильца в € 30 млн.

В нынешнем сезоне Малком сыграл 26 матчей, забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач.