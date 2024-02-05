Даниэле Де Росси рассказал о процессе восстановления Саншеша и Смоллинга

Главный тренер «Рома» Даниэле Де Росси высказался о восстановлении полузащитника Ренату Саншеша и защитника Криса Смоллинга после травмы.

«Ренату Саншеш немного опережает Криса Смоллинга. Они оба тренировались с командой, но для Криса мы чередовали нагрузку — он участвовал в одном упражнении, затем отсидел следующее, затем был задействован в более лёгком упражнении, прежде чем отдохнуть.

С другой стороны, Ренату был задействован в полной тренировке. В первый день он следовал тому же плану, что и Смоллинг, но затем его вычеркнули из плана восстановления. Сейчас он тренируется в обычном режиме с остальными ребятами. Мы всё ещё должны относиться к нему спокойно, учитывая, что он выбыл из строя на несколько недель. Ренату ближе к возвращению, чем Крис, и его вызовут, в то время как Крис, вероятно, вернётся в строй против «Интера» или «Фейеноорда». Короче говоря, его возвращение неизбежно», — приводит слова Де Росси официальный сайт «Ромы».

4 января Саншеш получил травму в виде деформации лодыжки. 26-летний полузащитник пропустил пять матчей «Ромы».

Смоллинг получил тендинит в сентябре 2023 года, из-за чего пропустил уже 28 матчей римской команды.