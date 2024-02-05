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Облак: обычно «Реал» забивает на последних минутах, но в этот раз была очередь «Атлетико»

Облак: обычно «Реал» забивает на последних минутах, но в этот раз была очередь «Атлетико»
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Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак прокомментировал ничейный исход матча 23-го тура испанской Примеры с «Реалом» (1:1).

«По тому, как складывался матч, ничья — хороший результат, но мы хотели выиграть игру, хотя начали её не очень хорошо, нам было сложно. Мы могли сыграть вничью, могли проиграть, но это ещё одно очко. Мы не приблизились к «Реалу» в Ла Лиге, хотя и хотели этого, но, учитывая то, как складывалась игра, мы должны быть довольны очком.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Реал» также хотел выиграть игру, а не свести её вничью. Как я уже сказал, лучше одно очко, чем ничего, тем более в таких обстоятельствах, потому что вы проигрываете, и обычно «Реал» забивает на последних минутах, но в этот раз была наша очередь», — приводит слова Облака Marca.

«Реал» набрал 58 очков за 23 матча и занимает первое место в таблице. «Атлетико» же после аналогичного количества матчей в Ла Лиге заработал 48 очков и расположился на четвёртой строчке.

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